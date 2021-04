Da quando lo streaming è diventato una delle maggiori fonti di intrattenimento pressoché mondiale, le principali aziende di distribuzione mondiale, sia di internet che di streaming, si sono prodigate per inventare dei modi nuovi per semplificarne la visione ai propri utenti. Una di queste invenzioni è la Fire Tv Stick di Amazon.

Amazon Fire TV Stick, la nuova versione è molto più veloce

Esistono già altre due versioni della Fire TV Stick prodotta da Amazon, che periodicamente continua a rinnovarsi. Vediamo quali sono le novità rispetto ai dispositivi precedenti.

Tanto per cominciare, Amazon ha deciso di rinnovare l’interfaccia grafica del dispositivo, che sarà molto diversa rispetto a quella attuale. Inoltre, la velocità sarà incrementata del 50%. Questo significa che lo streaming sarà molto più veloce, insieme a una maggiore fluidità della qualità video e a un FULL HD.

Una memoria da 8GB con capacità di streaming Full HD fino a 1080p e supporto per i formati HDR, HDR10+ e HLG, sono le principali caratteristiche della Fire TV Stick nella versione 2021. È inoltre dotato di supporto Dolby Atmos, controllabile direttamente dal telecomando, che riconferma il comando vocale di Alexa, proprio come nella seconda versione.

Veniamo quindi ai dettagli del telecomando. Oltre alle funzioni già presenti, tra cui il pulsante per il comando vocale di Alexa, sono stati aggiunti 4 pulsanti per il comando rapido alle principali app utilizzate sul dispositivo. D’ora in poi, quindi, sarà sufficiente premente un pulsante per accedere direttamente a Prime Video, Amazon Music, Netflix e Disney+. La Fire TV Stick di Amazon costa 39,99 euro ed è già acquistabile sull’omonimo sito web.