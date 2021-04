Il prossimo 17 aprile si terrà il noto Salone di Shangai e, durante questo evento, la casa automobilistica Volkswagen annuncerà ufficialmente il suo nuovo SUV elettrico. Si tratta di Volkswagen ID.6, il quale si è già mostrato in alcune immagini qualche settimana fa. Ora, però, è stata pubblicata una nuova immagine teaser proprio a ridosso del debutto ufficiale.

Trapela un nuovo teaser del SUV elettrico Volkswagen ID.6 a ridosso del debutto

Come già accennato, già qualche settimana fa erano spuntate in rete alcune immagini non ufficiali di questo nuovo SUV elettrico targato Volkswagen. Nel corso delle ultime ore, però, la stessa casa automobilistica ha pubblicato una nuova immagine teaser ufficiale. Grazie a quest’ultima, in particolare, è possibile scorgere lievemente l’anteriore della vettura.

Il nuovo Volkswagen ID.6 sarà distribuito in due versioni con differenti allestimenti e design, ovvero la versione X e la versione Cross, entrambe realizzate con le joint venture cinesi Saic e Faw. Stando a quanto è emerso fino ad ora, infatti, il SUV elettrico della casa automobilistica tedesca sarà distribuito esclusivamente per il mercato cinese. Tuttavia, non è da escludere che Volkswagen possa decidere di esportarle anche presso altri mercati.

Dal punto di vista dimensionale, sembra poi che all’interno della vettura sarà presente molto spazio in grado di offrire presumibilmente 7 posti. Per quanto riguarda le prestazioni, infine, si parla da qualche tempo della presenza di un motore elettrico con una potenza di 201 CV. Tuttavia, il SUV elettrico potrebbe essere distribuito in più varianti dotate anche di un doppio motore con una potenza quindi maggiorata. Staremo a vedere, l’appuntamento rimane fissato per il 17 aprile con il Salone di Shangai.