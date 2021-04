The 100 è una serie TV che negli anni, da quando è uscita a marzo 2014, ha catturato l’attenzione di molti amanti del genere. Un titolo che giorno dopo giorno trova sempre nuove adesioni di chi prima forse ne aveva solo sentito parlare, ma non aveva mai avuto modo di guardare almeno un episodio. Tutti i suoi fan sono disperati. È davvero un addio quello che si legge nel web? Veramente gli episodi saranno solo 100 come già stabilito oppure esiste la speranza di una ottava stagione? Ecco cosa si sa e se c’è una speranza per i fan di questo titolo.

Era destino che The 100 terminasse con cento episodi

Pare fosse destino per The 100 terminare con cento episodi. In realtà fu proprio il padre della serie, Jason Rothenberg, ad aver previsto già tutto addirittura dalla quinta stagione.

“L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale“.

Quindi The 100 termina con la settima stagione. Pare non ci saranno più episodi per farne un seguito. Tuttavia alcune voci parlano di un prequel legato ad un episodio della settima stagione. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo a questo link. Però prima c’è un’ulteriore novità.

A maggio uscirà il cofanetto delle 7 stagioni

Dal prossimo 6 maggio 2021 tutti i fan potranno acquistare il cofanetto contenente tutte e 7 le stagioni di The 100. Attualmente si può già effettuare il preordine su Amazon al costo di 62,99 euro. Ecco la descrizione ufficiale del boxset The 100:

“Segue i nostri eroi lungo un viaggio epico nel tempo e nello spazio, mentre combattono per il cuore e l’anima dell’umanità e mettono alla prova le loro idee di famiglia, amore e sacrificio“.

Non c’è tempo da perdere, prima che si esaurisca meglio prenotarlo.