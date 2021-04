L’azienda cinese Realme ha da poco pubblicato in rete un video teaser in cui ha svelato l’imminente annuncio ufficiale di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato con supporto alle reti di quinta generazione. L’appuntamento è fissato per il prossimo 21 aprile, quando verrà annunciato il nuovo Realme 8 5G.

Realme annuncerà il nuovo mid-range Realme 8 5G

Già da tempo si parlava dell’arrivo di una versione 5G dell’ultimo medio di gamma targato Realme e ora un video teaser ufficiale lo ha confermato. Il nuovo Realme 8 5G verrà infatti annunciato il prossimo 21 aprile durante un evento di presentazione ufficiale. Da questo video, in particolare, è inoltre possibile scorgere la backcover dello smartphone. Il design e l’aspetto estetico sono pressoché identici a quelli della versione 4G. In alto a sinistra sono infatti collocate quattro fotocamere con un sensore principale da 64 megapixel. A differenza del precedente modello, però, sembra non essere presente sulla scocca la scritta Dare to leap.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, grazie a Geekbench sappiamo che come processore ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 700, che sarà accompagnato da 8 GB di memoria RAM, una batteria con una capienza di 5000 mAh e che come software ci sarà l’ultima release di Big G, Android 11. Vi ricordiamo inoltre che, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo medio di gamma Realme 8 5G potrebbe essere una versione re-branded di Realme V13 5G presentato in Cina qualche settimana fa. Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci sul fronte lo stesso display IPS LCD con refresh rate da 90Hz. Staremo a vedere.