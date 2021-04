Il nuovo volantino MediaWorld convince pienamente gli utenti con una lunga serie di promozioni incredibili, atte a favorire l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, oltre che naturalmente di smartphone di ultima generazione (anche particolarmente costosi).

Il risparmio parte da ogni singolo negozio dislocato sul territorio nazionale, ma si estende anche verso il sito ufficiale dell’azienda, dal quale sarà possibile mettere le mani sui migliori prodotti, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra raggiunta.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, sono disponibili i prezzi più bassi e convenienti del periodo, tutti sul canale Telegram dedicato.

MediaWorld: quanti sconti e che prezzi

I migliori smartphone in promozione da MediaWorld, passano per i modelli di casa Apple, in particolare parliamo degli ultimi dispositivi lanciati sul mercato, rappresentati da iPhone 12 Pro Max, attualmente in vendita a 1349 euro, come anche iPhone 12 Mini, iPhone XR o il più costoso iPhone 12.

In alternativa risultano essere disponibili anche buonissimi sconti applicati sui terminali di casa Android, tra questi spiccano chiaramente Samsung Galaxy A72, in vendita alla modica cifra di 449 euro, un prezzo più che accettabile, data comunque la qualità generale del prodotto in sé, ed il suo essere appena stato lanciato sul mercato nazionale.

Il volantino MediaWorld chiaramente non termina qui, al proprio interno nasconde anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, sempre nell’ottica di riuscire a spendere il meno possibile sulla tecnologia. Per ogni altro dettaglio, ricordatevi di aprire le pagine che trovate indicate poco sotto.