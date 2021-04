Il Fuoritutto di Trony porta con sé sconti davvero senza precedenti, tramite i quali gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di raggiungere prezzi sempre più bassi e convenienti, accessibili da una parte della popolazione fino al 15 aprile 2021.

Un volantino molto ricco, se pensate che è composto da 23 pagine, attende i vari consumatori che al giorno d’oggi sono alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati. Tutti i prezzi che andremo ad elencarvi, è importante ricordarlo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi dislocati nella regioni Toscana, Piemonte e Lombardia, come nella piccola cittadina di Affi (gli acquisti non possono essere effettuati online).

Trony: quante occasioni per risparmiare al massimo

Le migliori occasioni disponibili da Trony passano ad ogni modo per la fascia intermedia della telefonia mobile, qui sono in vendita prodotti relativamente economici, del calibro di Samsung Galaxy A72, passando anche per Vivo Y70, Vivo Y11s, Motorola G10, Motorola E6s, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A32 o anche Galaxy A71.

Naturalmente, se interessati ai modelli più costosi, sono anche disponibili soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 11, oppure i vari Oppo Find X3 pro e Samsung Galaxy S21, tutti in vendita però a prezzi molto vicini ai listini del periodo.

Maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale oggetto del nostro articolo sono disponibili nelle pagine che potete trovare qui sotto, come galleria fotografica.