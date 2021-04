A partire dallo scorso 7 aprile 2021 l’operatore Kena Mobile ha aumentato la velocità massima delle offerte Kena 9,99 e Kena 12,99. La velocità è stata aumentata dagli iniziali 30 Mbps a 60 Mbps in download, sempre su rete TIM 4G, come indicato anche nel sito aggiornato del second brand di TIM.

Tutti i nuovi clienti Kena Mobile che decideranno di attivare una di queste offerte potranno quindi godere della navigazione a una velocità più elevata, mentre l’upload resta fino a 30 Mbps. Scopriamo insieme i dettagli.

Kena Mobile ha aumentato la velocità di navigazione di alcune offerte

L’aumento della velocità di download con Kena Mobile non è però limitato solamente a queste due offerte, poiché l’operatore sta proponendo anche offerte personalizzate per i già clienti Kena che presentano già l’aggiornamento della velocità di navigazione in download.

Secondo alcune testimonianze, ad alcuni già clienti Kena Mobile vengono proposte in questo periodo altre offerte tariffarie con bundle e costi personalizzati, sempre con la nuova velocità massima di 60 Mbps in download. È il caso, ad esempio, dell’offerta Kena per te 70 Plus e Kena per te 100 Plus.

La prima prevede un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, ad esempio al prezzo di 9,99 euro al mese. Mentre la Per Te Plus 100 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, ad esempio al prezzo di 14,99 euro al mese.