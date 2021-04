Accanto a Siri, Hey Google e Alexa arriva un nuovo assistente vocale: “Hey Spotify“. La nota piattaforma di musica in streaming sta lavorando alla nuova funzionalità che consente agli utenti di procedere con la ricerca dei brani anche attraverso i comandi vocali.

Hey Spotify: arriva il nuovo assistente vocale per la riproduzione della musica!

“Hey Spotify” saranno presto le parole da pronunciare per poter accedere alla musica e riprodurre brani, album e playlist senza dover toccare il proprio dispositivo. Il funzionamento dell’assistente vocale della piattaforma Spotify non differisce da quanto proposto da altri assistenti, come Siri. L’utente dovrà soltanto accedere all’app, autorizzarla ad accedere al microfono del proprio dispositivo e pronunciare il comando, o toccare sull’apposito tasto dedicato all’attivazione dell’assistente, per poi richiedere l’operazione desiderata.

Spotify, però, non ha ancora annunciato l’introduzione della nuova funzionalità che, come già noto, sembra essere in cantiere ormai da diversi anni anche se inizialmente destinata esclusivamente al Car Thing. Il dispositivo non è ancora ufficiale ma con molta probabilità si tratterà di un ottimo strumento tramite il quale sarà possibile utilizzare i comandi vocali per gestire la riproduzione dei brani mentre si è alla guida.

L’introduzione di “Hey Spotify” anche su smartphone potrebbe quindi anticipare l’arrivo del dispositivo appena citato ma non è cosa certa. Spotify ha attualmente rilasciato la nuova funzionalità soltanto negli Stati Uniti pur rendendola disponibile su Android e iOS. In tempi brevi potrebbe procedere con il lancio anche in altri Paesi ma scarseggiano le informazioni riguardo la probabile data stabilita.