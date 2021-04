Una nuova serie di smartphone è stata annunciata da parte di Nokia, che ha deciso di rinnovare tutta la sua linea, non solo con nuovi modelli ma anche con una nuova nomenclatura, più semplice e intuitiva per gli utenti. Ci saranno dunque tre diverse fasce: la serie X, destinata alla fascia medio-alta; la serie G, destinata alla fascia media; e infine la serie C, destinata alla fascia più economica sul mercato.

Un nuovo inizio dunque, con il quale Nokia intende fidelizzare i propri fan, mettendo a disposizione tanti nuovi modelli, per i quali verranno garantiti aggiornamenti di sicurezza per ben tre anni. “Gli ultimi 12 mesi sono stati senza dubbio impegnativi, ma ci hanno anche consentito di fermarci, pensare e prepararci per il prossimo grande passo nel nostro viaggio cominciato come start-up. In quanto azienda finlandese, il nostro approccio alla tecnologia e al business è human-first e si riflette in questa nuova gamma di smartphone. Vogliamo che le persone amino i loro telefoni”, afferma Florian Seiche, il CEO dell’azienda.

Ma vediamo più nello specifico i nuovi modelli annunciati.

Sei nuovi telefoni su tre fasce per Nokia

Partiamo con la fascia entry-level, con due modelli, il C10 e C20, che sono stati pensati e realizzati come smartphone per chi è alla prima esperienza con la tecnologia. A bordo hanno il necessario per permettere un’esperienza confortevole, con un schermo da 6,5″ HD+ e Android 11 in versione Go. Il loro prezzo partirà indicativamente da 109€ per la versione con 1Gb di ram e 16gb di memoria interna in due diverse colorazioni: Sand e Dark Blue.

Passando alla fascia media, troviamo i Nokia G10 e G20, che con un prezzo che si assesta intorno ai 149-179€ a seconda della configurazione, mirano direttamente alla fascia media della categoria. Saranno equipaggiati con tripla fotocamera, 48MP (per la versione G20), display a goccia da 6,5″ e tre anni di aggiornamenti garantiti per la sicurezza e due anni per il sistema operativo.

Infine, per la fascia alta ci sono i due X10 e X20: il loro prezzo sarà nella fascia dai 300 ai 400€, con tante caratteristiche interessanti. A bordo ci sarà lo Snapdragon 480 5G, interfaccia Android One (Android 11), ottiche Zeiss per le fotocamere e display da 6,67″ con risoluzione Full HD+ con punch hole.

Ma non finiscono qui i prodotti lanciati: Nokia lancia anche i suoi Earbuds Lite, con una custodia in grado di garantire fino a 6 ricariche degli auricolari per una durata della batteria spettacolare.

Prezzi e disponibilità

Tutti questi prodotti saranno disponibili a partire da maggio-giugno in queste configurazioni: