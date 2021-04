Dopo il grade successo ottenuto tra critica e pubblico i fan adesso sperano che La Regina degli Scacchi possa continuare. Lo show uscito nel 2020 è sicuramente tra i più apprezzati dell’ultimo anno. La trama racconta di Beth, un’orfana che da piccolo scopre la sua passione per il mondo degli scacchi; l’intera opera racconterà il viaggio della ragazza per raggiungere il titolo di migliore giocatrice del mondo.

Lo show si ispira al romanzo scritto da Walter Tevis ed è stata diretta da Scott Frank e Allan Scott. Lo show, tra le altre cose, ha ricevuto come riconoscimento anche due Golden Globe, uno come migliore mini serie, l’altro per l’interpretazione di Anya Taylor-Joy, che si conferma sempre più attrice di grande spessore.

La Regina degli Scacchi: ecco cosa c’è di vero sulla seconda stagione

Proprio a margine della premiazione durante un’intervista è stato chiesto all’attrice quale potrebbe essere il futuro de La Regina degli Scacchi, anche in virtù di un possibile seque della serie TV. Un discorso questo che ha preso un po’ alla sprovvista l’attrice. Anya Taylor-Joy si è comunque dimostrata possibilità in merito, non precludendo nessuna possibilità, la speranza dunque non è ancora tramontata.

Ecco allora le parole dell’attrice sulla possibilità che venga realizzata una seconda stagione de La Regina degli Scacchi: “Può essere. Per non deludere nessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. Quindi eravamo davvero sorpresi quando le persone hanno detto “Dove’è la seconda stagione?”. Detto questo adoro l’intero team che lo ha creato e coglierei l’occasione al volo per lavorare di nuovo con loro“.