Android 11: il nuovo aggiornamento sbarca persino su Nokia 3.2

È ufficiale: HMD Global ha finalmente permesso al Nokia 3.2 di godere dell’aggiornamento Android 11. In questo modo, anche gli smartphone appartenenti alla fascia bassa potranno servirsi del salto verso la nuova versione (d’altronde HMD Global si preoccupa da sempre del supporto di tutti i suoi dispositivi).

Android 11: anche per il Nokia 3.2 è arrivato il momento di aggiornarsi

Insomma Nokia 3.2 si aggiunge all’elenco di smartphone che possono contare sull’aggiornamento di Android, nonché Android 11. Mancano poche ore all’avvio del progetto mirato per Noia 3.2: il nuovo major update, porta allo smartphone un vento di novità grazie alle nuove funzioni inserite. Ricordiamo che il Nokia 3.2 può contare su tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Le novità

Nello specifico, Android 11 aggiungerà alle funzioni di Nokia 3.2 la gestione delle conversazioni di più app di messaggistica in un unico posto. Grazie al tasto dedicato a Google Assistant o ai comandi vocali è possibile utilizzare il comando “Ehi Google, mostrami la mia giornata” per ottenere un reminder dei piani della giornata. Si potranno anche utilizzare le modalità Focus e Bedtime.

Ma non finisce qui, perché con il nuovo aggiornamento arriverà una funzione in grado di resettare i permessi delle app non utilizzate da un po’. In questo modo, dunque, solo le applicazioni usate di recente avranno l’accesso ai dati personali dell’utente.

