In occasione dell’anniversario del primo anno di funzionamento per lo Store ufficiale di Huawei, l’azienda ha pensato bene di proporre ben nove giorni di sconti per molti prodotti, con tantissime promozioni relative anche a concorsi a premio e restituzione di vecchi device usati per acquistarne di nuovi.

Se non lo conoscete ancora, lo Store ufficiale dell’azienda vi permetterà non solo di acquistare i vostri prodotti preferiti, ma anche di seguire le ultime novità, le anteprime e le dichiarazioni dell’azienda in merito a prodotti e novità. Potrete anche acquistare alcuni prodotti particolari sia in prevendita, sia in edizioni limitate non presenti nei normali store fisici e online.

Come afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia: “Tra i valori che da sempre ci contraddistinguono c’è la customer centricity, una filosofia che riassume la volontà di fare scelte strategiche mantenendo le esigenze del consumatore come punto cardine e guida, in un periodo in cui il ruolo della tecnologia è ancora più cruciale per rimanere connessi gli uni agli altri siamo lieti di celebrare un così importante traguardo con offerte esclusive per i clienti del nostro e-commerce”.

Ecco le principali offerte per l’anniversario

Huawei, in questa occasione speciale, ha deciso di mettere in palio fantastici premi, tra cui 50 auricolari HUAWEI FreeBuds 4i, con un concorso dedicato (le istruzioni per la partecipazione possono essere lette direttamente sul sito). Oltre ai 50 HUAWEI FreeBuds 4i, i nuovissimi auricolari TWS in prevendita e in uscita il 14 aprile, ci sono anche alcune Anniversary Box: una pensata per gli amanti della musica, con all’interno HUAWEI Nova 5T, HUAWEI WatchFit e gli auricolari FreeBuds 3i; la seconda invece contiene HUAWEI WATCH GT2 42mm Sport Night Black, la bilancia smart Body Scale e gli auricolari HUAWEI FreeLace Pro.

Questi particolari pacchetti sono disponibili anche per l’acquisto al costo di 309,00 euro per la prima variante e di 169,00 euro per la seconda variante. Inoltre, proprio per incentivare l’economia circolare e il riciclo di prodotti usati ma in buone condizioni, Huawei propone uno sconto fino a 200€ sull’acquisto di un nuovo prodotto dandone indietro uno compatibile (con una permuta fino a 833€). Per maggiori informazioni c’è a disposizione la pagina dedicata a questo link.

Tantissimi anche gli sconti su Notebook, Smartphone, dispositivi per la salute e molto altro. Ci sono 100€ di sconto per per Huawei Matebook 14 e D14, 400€ di sconto per Huawei P40 Pro, 120 e 50€ su Huawei Watch GT 2 Pro e su Watch Fit e molto altro ancora.