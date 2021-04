MediaWorld prova a mettere il bastone tra le ruote di Unieuro, rilanciando la sfida con interessanti sconti e prezzi sempre più bassi alla portata dei vari consumatori italiani che si decideranno ad acquistare la tecnologia, sia in negozio che dal divano di casa.

Avete capito bene, una delle caratteristiche più interessanti del volantino riguarda proprio la possibilità di affidarsi all’acquisto sfruttando l’e-commerce aziendale, in questo modo non si sarà costretti a muoversi da casa, ed allo stesso tempo si potrà risparmiare moltissimo sui vari acquisti effettuati. L’unica cosa da sapere riguarda la spedizione, da considerarsi completamente a pagamento, il cui costo in genere si aggira al massimo sui 9,99 euro (salvo rari casi).

MediaWorld: quanti sconti e che prezzi bassi

Osservando da vicino la campagna promozionale di MediaWorld, abbiamo la possibilità di scoprire quali sono le migliori proposte, notando quanto l’azienda abbia deciso di avvicinarsi ai prodotti di casa Apple. In particolare sono disponibili all’acquisto i vari iPhone 12 a 899 euro (nella variante che presenta 128GB di memoria interna); passando poi per i più datati iPhone 11 Pro, oggi acquistabile a 879 euro, e iPhone 11, in vendita effettivamente a 699 euro.

Tutti i prodotti sono naturalmente collegati con modelli Android del valore leggermente minoritario, infatti sono perlopiù terminali con prezzi che non vanno oltre i 500 euro, ma comunque in grado di garantire complessivamente discrete prestazioni.

I dettagli del volantino MediaWorld sono come al solito relegati nelle pagine sottostanti.