Fino al prossimo 30 Aprile 2021, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi e già clienti Spusu possono continuare ad attivare l’offerta tariffaria Spusu 50 a 5.98 euro al mese.

Terminata invece, come previsto, la promo che permetteva di avere da subito la Riserva Dati già piena. Ricordiamoci quindi cosa prevede l’offerta Spusu 50.

Spusu 50 sarà attivabile anche per tutto il mese di aprile 2021

Spusu 50 prevede ogni mese 2000 minuti di traffico voce verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile su rete WindTre 4G con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 5.98 euro al mese.

L’offerta può essere utilizzata anche per effettuare chiamate internazionali verso tutti i numeri fissi e mobili dei seguenti Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Spusu 50, come anche tutte le altre offerte dell’operatore, non prevede alcun costo di attivazione, tuttavia il nuovo cliente dovrà comunque sostenere il prezzo per l’acquisto della SIM, pari a 9.90 euro con costo di spedizione incluso. Superati i minuti disponibili, le chiamate internazionali vengono tariffate ad un costo di 10 centesimi di euro al minuto, mentre gli SMS ad un prezzo di 7 centesimi di euro ciascuno. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.