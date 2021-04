Nemmeno il tempo di lanciarlo ufficialmente sul mercato che Samsung ha già rilasciato un nuovo aggiornamento software per Galaxy A52, uno dei nuovi medio-gamma lanciati in questa prima parte del 2021.

L’aggiornamento è identificato dalla build A525FXXU1AUC5 e sarebbe momentaneamente riservata per la variante LTE di Galaxy A52, ma presumiamo che nei prossimi giorni arriverà anche per quella 5G. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy A52 è alle prese con il suo primo aggiornamento

Il changelog include l’aggiornamento delle patch di sicurezza ad aprile 2021. L’aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA anche per gli utenti italiani. Supponiamo che entro i prossimi giorni il rollout potrà dirsi completo. L’aggiornamento pesa 721,90 MB e introduce la versione firmware A525FXXU1AUC4.

L’update in questione ha migliorato le prestazioni della fotocamera, insieme alla sicurezza. Mentre l’aggiornamento software ha fatto in modo di perfezionare la stabilità e le prestazioni del dispositivo stesso, sono stati eliminati dei bug e implementati degli ultimi aggiornamenti di sicurezza, come anticipato inizialmente.

In ogni caso, se siete possessori di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A70s e Samsung Galaxy A90 5G, potete effettuare un controllo manuale di disponibilità seguendo il solito percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Vi ricordo inoltre che Samsung Galaxy A52 è disponibile in offerta su Amazon a 317.00 euro. Effettuare gli aggiornamenti è importante per i nostri dispositivi, perché questi vanno ad eliminare problemi o bug di cui magari non ci rendiamo conto, ma rallentano o danneggiano lo smartphone.