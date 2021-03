Oltre ai top di gamma della serie Galaxy S, il noto colosso sudcoreano Samsung ha svelato in questi ultimi giorni due smartphone di fascia media davvero interessanti. Stiamo parlando dei nuovi Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72 e questi ultimi, a distanza di pochi giorni dal loro debutto, sono già offerti ad un prezzo scontato su Unieuro.

I nuovi medi di gamma di casa Samsung già scontati su Unieuro

Con questi due nuovi smartphone, il colosso sudcoreano Samsung ha già fatto breccia nel cuore di numerosi utenti. I nuovi device della serie Galaxy A del 2021 presentano infatti una scheda tecnica piuttosto completa e ad un prezzo di vendita decisamente interessante. Come già accennato, però, per chiunque volesse acquistarli è già presente uno sconto. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, infatti, Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72 sono proposti sullo store online di Unieuro con uno sconto rispettivamente di 20 euro e 40 euro. Il costo iniziale del Galaxy A52 in versione 4G è infatti di 379,90 euro ma con l’offerta si potrà acquistare a 359,90 euro. Il fratello Galaxy A72, invece, ha ora un costo di 459,90 euro contro gli iniziali 499,90 euro.

Si tratta di un prezzo piuttosto appetibile per la maggior parte degli utenti. Se siete interessati ad acquistarli, vi suggeriamo di affrettarvi perché solitamente questi sconti durano per poco tempo. Vi ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72 dispongono di un design moderno con un Infinity-O Display SuperAMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento (90Hz per il primo e 120Hz per il secondo). Oltre a questo, dispongono poi della certificazione di impermeabilità IP68. Vi lasciamo comunque qui di seguito la nostra video-anteprima.