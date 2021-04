CD Projekt Red ha riferito che la tanto attesa patch 1.2 di Cyberpunk 2077 é disponibile su PC, console e Stadia. L’annuncio include un enorme elenco di modifiche, inclusa l’abilitazione del Ray Tracing sulle schede grafiche AMD.

Dopo aver rilasciato alcuni indizi sulle modifiche della patch all’inizio di questo mese, inclusa la correzione dei tempi di risposta della polizia e dei problemi di guida, l’elenco delle modifiche 1.2 include centinaia di modifiche. I cambiamenti spaziano dalle modifiche piú piccole al nuovo supporto per Ray tracing delle schede grafiche AMD.

Cyberpunk 2077: l’aggiornamento é disponibile su PC, console e Stadia

L’elenco include sezioni che coprono gameplay, missioni, mondo aperto, design cinematografico, ambiente e livelli, grafica, audio, animazione, interfaccia utente, stabilità e modifiche alle prestazioni varie. Nonostante ci sia un elenco che include centinaia di modifiche, la lista non finisce qui e potete consultarla sul sito web della societá.

È stata una strada più lunga del previsto il rilascio della patch 1.2 da parte del team di sviluppo, il quale aveva precedentemente affermato che l’update “dovrebbe risolvere i problemi più importanti che i giocatori hanno affrontato sulle console last-gen”. Originariamente con data di rilascio a febbraio, la patch è stata ritardata dopo che CDPR ha subito un attacco informatico che ha rallentato lo sviluppo. Dopo questa patch, CDPR inizierà presumibilmente il lavoro sull’aggiornamento di nuova generazione in arrivo nella seconda metà del 2021.

La domanda successiva è se questa patch segnerà il punto in cui il gioco tornerà in vendita su PS Store, dopo aver trascorso più di 100 giorni al di fuori da esso. Né CD Projekt Red né Sony hanno riferito dettagli in merito alla data di ritorno del gioco sulla piattaforma di vendita PlayStation.