Dopo i problemi emersi dal lancio di Cyberpunk 2077, Cd Project RED ha rivolto tutto il proprio impegno nel supportare i giocatori che hanno dato fiducia al titolo, fornendo un’assistenza decisamente fuori dal comune. Sono state tantissime le patch susseguitesi nel corso di questi mesi, che hanno portato il livello di giocabilità del titolo a livelli eccellenti. Dopo l’uscita della Patch 1.1, di grandi dimensioni, che ha risolto decine e decine di bug, sono uscite altre due patch, la 1.11 e finalmente ora la 1.12. Ma vediamo insieme quali sono le novità riportate dall’hotfix sul sito ufficiale.

Patch 1.12, piccole novità

Dopo aver messo in guardia i giocatori sull’utilizzo delle varie mod realizzate, CD Project Red ha deciso di seguire anche la strada della sicurezza, per preservare i dati dei proprio giocatori.

Il testo dell’Hotfix riporta le seguenti parole:

“Hotfix 1.12 is now available on PC.

This update addresses the vulnerability that could be used as part of remote code execution (including save files):

Fixed a buffer overrun issue.

Removed/replaced non-ASLR DLLs.”

Sono stati quindi risolti due soli problemi relativi al sovraccarico del buffer e alla rimozione dei DLL non-ASLR. Speriamo di vedere presto ulteriori novità per un titolo che è riuscito a fare la storia e che siamo sicuri continuerà ad occupare la scena grazie alle dlc previste in uscita nei prossimi mesi, promesse in maniera gratuita dal team di sviluppatori di CD Project Red.

Nel frattempo di invito a continuare a seguirci per non perdervi ulteriori novità nel mondo della tecnologia e in particolare del gaming.