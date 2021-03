Trony prova in tutti i modi a sfidare Unieuro e le altre rivali del settore della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, la perfetta occasione per riuscire a spendere decisamente meno del previsto, senza dover rinunciare ai prodotti.

Il volantino che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, non è attivo su tutto il territorio nazionale, ma risulta essere strettamente limitato alle sole regioni di Calabria e Sicilia, per ogni acquisto effettuato entro e non oltre il 7 aprile 2021. A differenza del SottoCosto di Euronics, in questo caso le disponibilità in negozio non sono limitate, di conseguenza potrete anche recarvi negli ultimi giorni di validità (almeno teoricamente).

Trony: quante sorprese per tutti gli utenti

Le migliori sorprese per gli utenti portano tantissimi sconti speciali, sia legati alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, che verso i cosiddetti medi di gamma. Le occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire riguardano Oppo Find X3 Lite a 499 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, LG K42 a 149 euro, Samsung Galaxy A52 a 379 euro, Oppo A72 a 169 euro, Oppo A73, Xiaomi Redmi Note 9, xiaomi Redmi 9T, Motorola Moto E6s, Motorola E7 Plus o anche Motorola G30.

Sono disponibili, se interessati, anche degli ottimi top di gamma, quali sono Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 Neo o Find X3 Pro, tutti però con prezzi che si avvicinano di molto al listino del periodo. Le altre offerte del volantino Trony sono disponibili poco sotto.