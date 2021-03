È ancora sold out per PlayStation 5 che continua il suo incredibile successo. La produzione non riesce a soddisfare il crescente numero di richieste. Gamer di tutto il mondo si affannano cercando di riuscire ad acquistare almeno una console. Intanto Sony, raggiunti utili incredibili, premia i suoi dipendenti in Giappone. Ecco i risultati e quale futuro si prospetta per questa grande azienda nipponica.

PlayStation 5: un vero successo in costante sold out

La sfida contro Microsoft sembrava poter essere ardua. Infatti Xbox Series X, concorrente diretta di PlayStation 5, garantiva hardware e prestazioni molto simili. Tuttavia il successo della console giapponese non ha avuto pari.

Più volte finita in sold out ha permesso a Sony di raggiungere nel 2020 un utile pari a 10 miliardi di dollari. Questo è quanto ha dichiarato NHK, famoso giornale nipponico online. Sembra che anche il 2021 non sarà da meno visto le continue richieste di acquisto per la sua PlayStation 5. L’azienda inoltre ha fatto molto di più.

Sony premia i suoi dipendenti con un regalo incredibile

Sony si è dimostrata un’azienda molto riconoscente. Sa che i risultati raggiunti non sono solo frutto di un progetto, ma anche di un duro lavoro dei suoi dipendenti. Ecco perché facendo seguito ai record raggiunti con PlayStation 5 ha deciso di premiare tutti i lavoratori della divisione Games and Network Services con un bonus pari a quasi 7 mensilità.

Un esempio che dovrebbero imitare diverse aziende italiane, invece di concentrarsi su come fare più utili a scapito di lavoratori e contratti a termine. Bisogna anche dire che diverse realtà, nel loro piccolo, già agiscono come Sony. Sicuramente non con un premio di tale portata, visto che si tratta di una grande realtà e di PlayStation 5, una delle console più amate dai gamer.

Una cosa è certa, PlayStation 5 dopo GameStop e alcune vendite sul suo shopping online è diventata introvabile. Non solo manca da tempo nelle maggiori catene della grande distribuzione, ma ora risulta anche “non pervenuta” su Amazon.