GameStop, la catena di vendita di videogiochi nuovi e usati più grande al mondo, continua a far parlare di sé e non si risparmia in iniziative. Presente in quasi tutte le città d’Italia e del Mondo, questa azienda gestisce anche la vendita di console e accessori gaming. Ecco perché molti hanno rimesso in lei ogni speranza per potersi aggiudicare l’acquisto di almeno una PlayStation 5 che pare essere diventata introvabile.

E hanno fatto bene coloro che in modo compulsivo cliccavano sul sito ufficiale di GameStop per vedere se per caso partiva la tanto attesa vendita della console di Sony. Infatti proprio martedì 16 marzo il sito ha avviato la vendita e i preorder sia della PlayStation 5, sia della PS5 Digital Edition. Non solo, ma era possibile risparmiare fino a 150 euro portando in negozio l’usato secondo il regolamento indicato.

Preorder terminati: l’unico modo per avere la PlayStation 5 è iscriversi alla newsletter

“Al momento non è possibile prenotare nè acquistare il prodotto. Tutti gli aggiornamenti su PS5 arriveranno attraverso le nostre newsletter. Per non perdere l’opportunità di essere informato, ti invitiamo ad aggiornare i tuoi dati e verificare che i tuoi consensi alla ricezione delle nostre comunicazioni siano attivi“. Questo è il messaggio che compare al momento sul sito ufficiale di GameStop quando si cerca di acquistare una PlayStation 5.

Ciò vuol dire che, chi non è stato tra i fortunati ad acquistare in tempo una PlayStation 5, dovrà attendere fino alla prossima promozione. Purtroppo la situazione di emergenza causata dal Covid-19 ha fortemente rallentato le produzioni. Soprattutto ha influito la difficile reperibilità di alcuni materiali.

Tuttavia si spera che entro la fine del 2021 si possano ricevere buone notizie o almeno avere la possibilità di preordinare questa tanto richiesta console. PlayStation 5 non risulta nemmeno disponibile su Amazon, il colosso degli e-commerce.

Al contrario, chi è riuscito ad aggiudicarsi un posto nella lista di attesa su GameStop potrebbe dover aspettare prima di ricevere la sua PlayStation 5 se non era disponibile nell’immediato. Ma almeno entro la prima metà di quest’anno dovrebbe essere consegnata.

Qualcuno nell’attesa potrebbe decidere di investire nelle azioni di GameStop e magari portarsi a casa qualche fortunato guadagno.