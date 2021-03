Il volantino più pazzo del mese arriva direttamente da MediaWorld, in questo caso gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di ottime offerte speciali, con prezzi sempre più bassi e grandissimi sconti per tutti.

Gli acquisti, grazie alla campagna promozionale intitolata Muoviti Smart, risultano essere effettuabili nei vari punti vendita presenti sull’intero territorio nazionale, o anche online sul sito ufficiale di mediaWorld. L’unico lato negativo di questa seconda opzione, riguarda chiaramente la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta. Il Tasso Zero è disponibile per tutti gli utenti che spenderanno almeno 199 euro, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo in relazione alle tipologie dei prodotti scelti.

MediaWorld: che occasione per risparmiare

I prodotti in promozione da MediaWorld sono davvero moltissimi, e vari tra loro, sebbene comunque l’azienda abbia avuto una forte predilezioni sui dispositivi di casa Apple di ultima generazione. Nel volantino noi abbiamo la possibilità di trovare iPhone 11 a 699 euro, ma anche iPhone 12 in vendita a 899 euro o il più prestante iPhone 11 Pro disponibile all’acquisto a 879 euro.

Molto interessante è anche il segmento dei wearable incluso nella campagna, qui si possono scovare i vari Apple Watch Series 6 GPS da 44 millimetri a 429 euro, passando per Huawei Watch GT2 Pro a 229 euro, Xiaomi Mi Band 5 a 29,99 euro o similari.

