Da Carrefour i prezzi raggiungono davvero i minimi storici, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, avendo la possibilità di accedere ad esattamente gli stessi sconti in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale.

Gli ordini, come quasi sempre accade quando parliamo di Carrefour, non possono essere completati online sul sito, ma richiederanno l’accesso da parte degli utenti ai vari negozi fisici. I prodotti non presentano, stando almeno a quanto comunicato, scorte relativamente ridotte, ciò sta a significare che sarà possibile accedere agli stessi prezzi anche verso il termine del periodo di validità della campagna promozionale stessa. Il Tasso Zero è invece presente su ogni acquisto effettuato, a patto che la spesa superi i 199 euro.

Carrefour: il volantino che non ti aspetti

Osservando da vicino la campagna, almeno per quanto riguarda il segmento dei dispositivi mobile, scopriamo la presenza di uno sconto importante applicato direttamente sull’Apple iPhone 11, un modello fortemente interessante, ricco di specifiche tecniche di alto livello, in vendita nel periodo corrente a soli 679 euro (pochi, se confrontati con i nuovi iPhone 12), nella versione con 128GB di memoria interna.

Le alternative proposte dal volantino Carrefour riguardano quasi interamente il mondo Android, ed in particolar modo sarà possibile virare verso soluzioni del calibro di Alcatel 1 SE 2020, Motorola E7 Power, Samsung Galaxy A51, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9s, Motorola E6s o anche un economico Alcatel 1B.