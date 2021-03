Smartphone dopo smartphone la qualità dei device Cubot è costantemente cresciuta nel tempo, non perdendo di vista però la componente fondamentale del prezzo. L’azienda ha ribadito questo concetto con il lancio sul mercato di KingKong 5 Pro. Rugged phone finalmente ufficiale ad un prezzo di lancio super conveniente a soli $129,99. Batteria ampia e un comparto audio eccezionale i punti di forza di questo dispositivo.

KingKong 5 Pro, rugged phone “completo”

Avevamo già avuto una panoramica delle potenzialità di questo rugged phone marcato Cubot, batteria da 8000mAh, speaker finalmente stereo anche su uno smartphone di queta categoria, e tutte le certificazioni del caso come IP68 & IP69K.

Il display in dotazione è un pannello solo HD da 6″ che di contro garantisce una durata ancora maggiore della batteria, e rende il dispositivo abbastanza compatto per la sua categoria, con dimensioni di 165x81x18.5 per un peso di 308 grammi. Equipaggiato 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile tuttativa con un SD fino a 256GB (lo slot è condiviso con la seconda SIM).

Cubot KingKong 5 Pro è dotato di un modulo da 25MP ottimizzato con AI per la fotocamera frontale, ed un modulo 48MP Sony per la fotocamera posteriore, che include inoltre altri due sensori da 5MP per le macro e 0.3MP per l’effetto bokeh.

Pensato chiaramente per l’uso outdoor KingKong 5 Pro è dotato di tutti i sistemi di localizzazione, GPS, GLONASS e anche BEIDOU che assicurano una precisione ottima. Arriva sul mercato già con Android 11 di default e con le ultime patch di sicurezza disponibili. Grazie poi all’implementazione di Face ID, Bluetooth 5.0 e NFC e Google Pay, Cubot afferma che KingKong 5 Pro è attualmente il miglior rugged phone del 2021.

Prezzi e disponibilità



Il prezzo ufficiale è di $239,99 sullo store Aliexpress ufficiale. Tuttavia in occasione del lancio sul mercato mondiale, Cubot offre uno sconto senza precedenti che porta il prezzo a soli $129,99.

L’offerta di lancio è limitata e sarà possibile acquistare KingKong 5 Pro sullo store ufficiale solo dal 29 Marzo al 2 Aprile. Cubot ha presentato uno smartphone veramente completo, se siete alla ricerca di un rugged phone KingKong 5 Pro non è un dispositivo da considerare, tenete d’occhio il calendario per non lasciarvi scappare questa offerta.