Ci siamo, Cubot KingKong 5 Pro è stato finalmente presentato sul mercato, un device ricco di caratteristiche. Una super batteria, tripla fotocamera posteriore da 48MP principali, NFC e GPS ultrarapido. Un device studiato per avventurieri ed escursionisti, ma non solo.

Cubot ha affermato di aver fatto degli sforzi senza precedenti per rendere il KingKong 5 Pro un prodotto più che valido da acquistare. E’ un rugged phone, ma non è solo in grado di garantire una resistenza più che ottima, ha anche ottime performance lato fotocamera e degli speaker stereo con la qualità più alta mai realizzata per i prodotti dell’azienda.

Aggiornamenti e punti di forza



Il comparto multimediale è il punto dove l’azienda ha lavorato maggiormente. KingKong 5 Pro incorpora nella scocca una batteria da 8000mAh. Una capacità che è in grado di garantire almeno 2 giorni di durata con uso intenso, quindi video in streaming, videogames, ascolto di podcast e musica. Gli amanti della natura e delle attività outdoor possono trovare in KingKong 5 Pro un ottimo alleato.

Sempre parlando di multimedialità, Cubot ha messo il turbo nel comparto audio equipaggiando il rugged phone con un doppio speaker stereo. Gli speaker sono posizionati uno in alto e uno in basso, rendendo l’esperienza d’ascolto quanto più immersiva e reale possibile.

Smart e indistruttibile

Non possono mancare in un rugged phone tutte le certificazioni. Il Cubot KingKong 5 Pro è dotato di IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Quindi resistente all’acqua fino a 1.5 metri per un massimo di 30 minuti. Inoltre garantiscono protezione assoluta contro polvere, sabbia e cadute accidentali. E dotato infine di GPS, GLONASS e BeiDou.

KingKong 5 Pro è dotato di una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è di 48MP con funzioni di AI integrata per migliorare gli scatti, una 5MP per le macro e una 0.3MP per l’effetto profondità. La selfie camera è da 25MP e Cubot assicura un’ottima resa cromatica per i vostri selfie, rendendo di fatto il comparto camere superiore a moltissimi rugged phone sul mercato.

L’archiviazione delle foto è garantita da 64GB di storage interno, accompagnati da 4GB di memoria RAM. Lo smartphone arriva dotato di NFC & Google pay, e Android 11 stock. Chi ha intenzione di acquistarlo può averlo ad un prezzo di lancio scontato nello store ufficiale Aliexpress a partire dal 29 Marzo.