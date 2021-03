Expert ha recentemente attivato una campagna promozionale complessivamente molto interessante, e quasi unica nel proprio genere; oltre che essere valida fino all’11 aprile in ogni singolo negozio, o sul sito ufficiale dell’azienda (ma con spese di spedizione da aggiungere agli ordini), permette di ricevere un prodotto gratis.

L’omaggio in questione è la macchina per il caffè di Borbone, con annesse ben 130 cialde, per un valore commerciale complessivo che si avvicina ai 130 euro. L’ottenimento del suddetto prodotto non risulta essere particolarmente complesso, infatti basterà acquistare uno tra i modelli di elettrodomestici o televisori contrassegnati dall’apposito bollino; la consegna verrà effettuata in cassa dagli addetti, senza necessità di compilare moduli online o attendere intervalli temporali.

Expert: sconti imprendibili per tutta la concorrenza

I prodotti in promozione da Expert sono davvero moltissimi, partono dai top di gamma più recenti, quali possono essere gli ultimi Oppo Find X3, oppure i Samsung Galaxy S21 o Apple iPhone 12, per scendere in cascata fino ai modelli più economici appartenenti alla fascia medio-bassa.

Qui è possibile scovare occasioni molto interessanti da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio Oppo A54 a 269 euro, Oppo A52 a 149 euro, Oppo A15, Motorola Moto G30, Motorola Moto G9 Play, Vivo Y20s, realme 7 pro, Huawei p40, Huawei P40 Lite 5G e P40 Lite, ma anche tantissimi altri ancora.

Il volantino Expert racchiude una lunghissima serie di sconti e di prezzi più bassi del normale, per conoscerli in maniera dettagliata dovete aprire le pagine sottostanti.