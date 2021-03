JustWatch è un servizio disponibile sia sul web che tramite app che permette di pianificare nel dettaglio la visione di film e serie TV. Collegando i propri account dei servizi di streaming si potranno guardare tutti i propri show preferiti in maniera facile e veloce.

Il vantaggio di utilizzare JustWatch è quello di avere un’unica piattaforma di riferimento che funge da database completo per tutti i servizi di streaming. Infatti, è possibile tenere traccia di tutto ciò che si è già guardato e di salvare i programmi favoriti.

Il servizio infatti memorizza tutti gli show guardati attraverso le varie piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Non bisognerà più fare zapping tra le varie app per ricordarsi cosa si sta guardando e dove ci si è fermati.

JustWatch permette di gestire e organizzare tutte le piattaforme di streaming

Accedendo alla propria area personale di JustWatch tutte le puntate interrotte a metà verranno visualizzate immediatamente. Inoltre, l’algoritmo della piattaforma permetterà di vedere immediatamente a che stagione della serie TV ci si trova e quante puntate mancano alla fine.

Utilizzando JustWatch inoltre si potranno ricevere delle notifiche per ricordarsi di guardare un episodio non appena questo viene pubblicato. Infine, si potrà navigare nei vari cataloghi e valutare film e Serie TV oltre che aggiungerle ai preferiti.

Per provare le funzionalità di JustWatch è possibile collegarsi al sito ufficiale e collegare i vari account per le piattaforme di streaming. Oltre a Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, a livello internazionali sono supportati tantissimi altri servizi. Per l’Italia invece, sarà possibile trovare i contenuti del catalogo di Sky Go, NOW, TimVision, Apple TV, Infinity e molto altro ancora.