Gli sconti attivati da Unieuro puntano a convincere gli utenti a completare gli acquisti in negozio o sul sito ufficiale, promettendo un risparmio notevole sia sui prodotti di tecnologia generale, che smartphone anche di ultima generazione.

Con la campagna promozionale corrente, intitolata Primavera degli Sconti, ognuno di noi può pensare di risparmiare il più possibile su ogni ordine effettuato anche sul sito ufficiale dell’azienda, con riduzioni del 50% su moltissimi prodotti. Da segnalare la disponibilità fino al 28 marzo, ma sopratutto la possibilità di acquisto anche online sul sito ufficiale, concernente con la spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: il volantino continua a sorprendere

Con Unieuro gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere prima di tutto ai top di gamma del momento, quali sono Galaxy S21 Ultra, in vendita a 1329 euro, passando anche per Samsung Galaxy S21 a 879 euro, senza dimenticarsi però di Samsung Galaxy S21+ a 1129 euro o anche il più economico fra tutti, quale è appunto il Samsung Galaxy S20 FE da 599 euro.

Volendo invece virare verso soluzioni ancora meno costose, potete affidarvi direttamente a Realme 7 Pro, disponibile al prezzo di 279 euro, passando per Oppo A52, Oppo Reno 4 pro, Xiaomi Redmi 9, Oppo A53s, Motorola G10 o similari. Il volantino Unieuro lo abbiamo riassunto per voi nel nostro articolo, in questo modo conoscerete da vicino ogni singolo prezzo pensato per il periodo corrente.