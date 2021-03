Fan di The Walking Dead preparatevi, la fine è sempre più vicina. Lo show distribuito in Italia da Fox è ormai giunto alla decima stagione, in onda in questi giorni, e già si parla anche della undicesima. Questa undicesima stagione però, sembra cosa ormai assodata, metterà un punto alla narrazione.

Lo show ha raccontato, ne costo delle stagioni, dei tentativi di un gruppo di uomini di sopravvivere allo scoppio di una apocalisse zombie che ha causato la fine della civiltà che noi tutti conosciamo; come sempre però la grande minaccia non verrà dagli zombie ma dagli altri sopravvissuti. Dopo dieci anni di serializzazione sembra dunque che lo show che ha saputo rilanciare il genere horror anche sul piccolo schermo dunque chiuderà definitivamente i battenti.

The Walking Dead: la conclusione della serie TV

Ad oggi comunque i fan stanno ancora gustando la decima stagione della serie TV in attesa delle ultime puntate che dovrebbero uscire di qui a poco tempo. Per quanto riguarda la fine dello show invece lo stesso Scott Gimble, CEO di MC Network, si è voluto esprimere in merito al futuro di The Walking Dead con una dichiarazione che lascia poco spazio a interpretazioni.

Ecco le sue parole: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan al mondo“.