La tensione non manca di certo in questa nuova miniserie di Showtime che ha come protagonista un personaggio d’eccezione: Bryan Cranston. Il suddetto ha interpretato Walter White nella celebre serie TV Breaking Bad, ed ora vuole tornare a stupire con Your Honor.

L’attore si ritrova in questa miniserie nel ruolo di un giudice, diviso tra la sua moralità e la vita del figlio. La sua interpretazione eccezionale gli ha riservato un posto al Golden Globe 2021 con la nomina di migliore attore. Andiamo a scoprire maggiori dettagli sulla trama.

Your Honor: tutto quello che dobbiamo sapere sulla miniserie

A New Orleans c’è un solo giudice che riesce a tenere banco a tutta la criminalità della città: Michael Desiato. Il suddetto è fornito di un’integrità morale davvero incredibile e farebbe di tutto pur di far rispettare la legge. Purtroppo, Desiato un anno prima rimane vedovo a causa dell’uccisione della moglie per mezzo di una gang del posto. Così rimane con suo figlio, Adam.

Lo stesso Adam, un anno dopo, va a trovare la madre al cimitero, omaggiandola con fiori e una foto ricordo. Il ragazzo viene sfortunatamente avvicinato da una gang, che lo mette in fuga con l’auto. Durante questa fuga, cerca il suo inalatore, essendo asmatico, e perde il contatto visivo con la strada, andando a colpire in pieno un motociclista, che muore sul colpo.

Il giovane racconta tutto al padre, il quale lo obbliga a costituirsi. Tuttavia, le cose per Desiato cambiano nel momento in cui viene a sapere che il motociclista era il figlio di un boss molto potente a New Orleans: Rocco Baxter. Il giudice si trova in grandissima difficoltà, poiché deve scegliere tra la vita del figlio o la sua integrità morale. Senz’altro sceglie la prima, proteggendo il figlio in tutti i modi, ma a quanto pare potrebbe non bastare.

Dove guardare Your Honor

Showtime ha prodotto 10 puntate della miniserie, e sarà in distribuzione su Sky Atlantic. Le puntate andranno in onda fino al 24 marzo, oppure potrete guardarle in un secondo momento on demand e in streaming su Now TV.