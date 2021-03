Come ormai da tradizione, anche quest’anno sale l’attesa per i Keynote di Apple. Si tratta di eventi ufficiali durante i quali vengono presentate tutte le principali novità del colosso di Cupertino. Ovviamente il più seguito è quello d’autunno, dove vengono mostrati al grande pubblico i nuovi iPhone.

Il 2021 è ormai iniziato da tre mesi e c’è chi già parla di un primo Keynote dell’anno. Più precisamente sarebbe programmato per il mese in corso, marzo 2021. Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più.

Apple potrebbe aver programmato un Keynote a marzo 2021

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vedono Apple presentare nuovi prodotti già in questo mese. Il 23 marzo potrebbe essere la prima data utile, ossia tra poco più di una settimana. Qualora la notizia dovesse venire confermata, il prossimo 23 marzo Apple terrà il primo Keynote del 2021. Ma cosa potrebbe essere presentato? Tante le voci a riguardo, nessuna ancora ufficiale.

Per il momento è certa la presenza degli AirTags, ma non solo. L’attesa è soprattutto per la nuova generazione di iPad, altro device top di gamma dalle parti di Cupertino. Calano invece le quotazioni per ciò che riguarda i nuovi AirPods: c’è chi dice che il lancio sul mercato potrebbe tardare.

Seguendo la tabella di marcia dell’ultimo Keynote del colosso di Cupertino, almeno una settimana prima Apple dovrebbe dare l’annuncio ufficiale. Qualora invece si decidesse di tenere la presentazione il 30 marzo, altra data di cui si vocifera, maggiori informazioni si avranno il prossimo 22 del mese. Non ci resta che attendere.