Clubhouse sta apportando modifiche che risolveranno alcune lamentele sulle sue chat audio drop-in e spera di dare ai creator una spinta in piú. Come riporta The Verge, Clubhouse non richiederà più l’accesso ai tuoi contatti telefonici per invitare le persone sulla piattaforma: devi solo aggiungere direttamente il loro numero di telefono.

Anche se non è l’ideale, la soluzione mette un freno alle lamentele riguardo la questione della privacy. Secondo alcuni utenti, Clubhouse chiede informazioni non necessarie e crea profili per persone che non intendono iscriversi. Il capo dell’azienda, Paul Davidson, ha aggiunto che puoi chiedere all’azienda di eliminare tutti i contatti che hai già caricato e che é in arrivo uno strumento per consentirti di eliminare i contatti da solo.

Clubhouse introdurrá il programma ‘Creator First’

Il servizio sta anche espandendo le sue funzionalità di base, incluso il supporto per la condivisione dei link (sia per i profili che per i club) e filtri di lingua per limitare le chat a quelle nella tua lingua preferita. Le candidature per entrare a far parte di un club possono provenire dal gruppo stesso, piuttosto che da individui. Inoltre, se hai avuto un problema sulla piattaforma, ora ci sono piú strumenti per segnalarlo a chi di dovere.

Clubhouse sta anche introducendo un programma ‘Creator First’ che offre ai produttori le risorse per portare a compimento i loro progetti. All’inizio solo 20 persone saranno idonee all’iniziativa, le cui iscrizioni terminano il 31 marzo. Tuttavia, le preoccupazioni sulla privacy sono aumentate e la concorrenza potrebbe soffocare la crescita di Clubhouse.