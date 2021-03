Nel corso delle scorse settimane erano circolati alcuni rumors riguardanti un nuovo dispositivo targato Motorola in arrivo. A quanto pare le voci erano vere. Il noto produttore presenterà infatti a breve il nuovo Moto G100, il quale sarà la versione globale dello scorso Motorola Edge S. In queste ore, in particolare, è stato pubblicato un video teaser ufficiale.

Ecco un primo video teaser ufficiale del prossimo Moto G100

Nel corso delle ultime ore l’azienda ha postato sulle pagine Twitter Motorola Global e Motorola Germany un primo video teaser della versione globale del Motorola Edge S. Dal video possiamo scorgere brevemente parte dell’aspetto estetico del device e alcune delle caratteristiche tecniche. Tra queste, c’è la conferma della presenza dello stesso processore, ovvero il SoC Snapdragon 870 di casa Qualcomm, un sensore biometrico laterale e il jack audio per le cuffie.

A cambiare tra i due modelli sembra che sarà un piccolo dettaglio. Nello specifico, il nuovo Motorola Moto G100 potrà disporre di un tasto fisico dedicato all’assistente vocale di Google. Oltre a questo, il sito web techniknews.net ha pubblicato quelle che sembrano essere le prime immagini stampa del device. Queste ultime confermano le due colorazioni (ovvero Blue e White) e ci permettono di dare uno sguardo più approfondito al design.

Confermata dunque la presenza di un display piatto IPS LCD con un doppio foro sul lato sinistro costituito da due fotocamere da 16 e 8 megapixel. Sul retro, poi, ci saranno quattro fotocamere posteriori poste a forma di quadrato con un sensore fotografico principale da 64 megapixel. Attendiamo ulteriori dettagli, come ad esempio la data esatta del debutto ufficiale.