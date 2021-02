Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench un nuovo smartphone a marchio Motorola. Nello specifico, si tratta del prossimo Motorola G100 e, secondo quanto è emerso in rete, potrebbe essere la versione globale destinata per diversi mercati del Motorola Edge S annunciato qualche settimana fa.

Motorola Edge S in arrivo in Europa con il nome di Motorola G100?

Motorola Edge S è uno degli ultimi smartphone presentati dalla nota azienda ed è il primo a montare il nuovo processore di fascia medio-alta di Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 870. Questo smartphone è stato presentato ufficialmente qualche settimana per il mercato cinese ma, come già accennato, potrebbe arrivare molto presto per altri mercati (compreso quello europeo) con un altro nome.

Sul sito di benchmark Geekbench è da poco stato avvistato un nuovo device noto con il nome di Motorola G100. Stando a quanto è emerso nel corso delle ultime ore, sembra proprio che quest’ultimo sarà la versione globale del Motorola Edge S. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, ad esempio, troviamo anche qui lo stesso processore di casa Qualcomm, in accoppiata con 8 GB di memoria RAM e con il sistema operativo Android 11.

Per il momento non abbiamo però ancora la conferma ufficiale che sarà effettivamente così. Tuttavia, se tutto ci risultasse vero, ci aspettiamo anche sul nuovo G100 lo stesso design del modello già presentato in Cina. Sul fronte, ad esempio, potrebbe esserci un display con un doppio foro sul lato sinistro, mentre sul posteriore potrebbero essere collocate quattro fotocamere.