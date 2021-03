La vera sorpresa del mese di Marzo per gli utenti di Iliad è rappresentata dalla tariffa Flash 100. Questa particolare promozione sarà disponibile in edizione limitata sul sito internet del provider francese sino alla fine del mese. Il pacchetto dei consumi della ricaricabile prevede chiamate ed SMS verso tutti più 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile è di 9,99 euro. Incluso nel costo gli abbonati avranno anche i servizi 5G a costo zero.

Iliad, dopo la tariffa da 100 Giga altre due offerte da attivare online

Se la Flash 100 rappresenta la promozione più conveniente del momento per rapporto tra costo e soglie di consumo, attraverso il sito internet di Iliad gli abbonati potranno ancora attivare altre due tariffe molto vantaggiose: la Giga 50 e la Giga 40.

I clienti che scelgono Giga 50 andranno ad attivare una delle promozioni classiche dell’operatore francese. Il pagamento mensile di questa proposta prevede una spesa di 7,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati avranno chiamate senza limiti verso tutti più SMs da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione internet. Per quanto concerne le soglie roaming da utilizzare per la navigazione nei paesi UE, gli abbonati disporranno di 5 Giga inclusi nel pacchetto.

L’altra ricaricabile alternativa di Iliad è la Giga 40. I clienti che attiveranno questa proposta pagheranno ogni mese 6,99 euro. Il pacchetto dei consumi di questa ricaricabile prevede sempre chiamate ed SMS verso tutti senza limiti più 40 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Per le soglie roaming, gli utenti avranno inclusi nel costo 4 Giga internet.