Iliad: con 100GB in 5G potete risparmiare, ecco la Flash 100

Grazie a Iliad gli utenti hanno trovato un nuovo gestore che fa della convenienza la sua arma principale. Secondo quanto riportato infatti negli ultimi anni tutti coloro che hanno scelto di cambiare gestore, hanno optato almeno inizialmente per Iliad.

Quest’azienda sta riuscendo a portare a termine il suo disegno, il quale prevedeva un’ascesa tempestiva. Ad oggi oltre 7 milioni di utenti possono contare su una promo del provider, il quale non si ferma di certo qui. Le sue promo infatti non sono mai scadute e sono sempre state disponibili ma ora è tempo di schiacciare il piede sull’acceleratore. Iliad infatti ha reso nota sul suo situo ufficiale la nuova promo che sta facendo anche il giro delle TV. Si tratta della Flash 100, la quale sarà disponibile fino alla fine del mese di marzo.

Iliad: la Flash 100 è disponibile con tutti i contenuti per soli 9,99 euro al mese con il 5G in regalo

L’ultima promozione di Iliad sta facendo il giro d’Italia rapidamente grazie alla sue opportunità. Nessuno credeva, dopo la promo da 70 giga, che il gestore sarebbe riuscito a migliorarsi ulteriormente proponendo una nuova offerta telefonica mobile.

Eppure ecco la Flash 100, soluzione che già lascia capire tutto dal suo nome. Con soli 9,99 euro al mese per sempre, gli utenti potranno avere la promo. Questa include al suo interno minuti senza limiti verso tutti gli utenti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per la navigazione in rete. Da ricordare che Iliad regala a tutti i nuovi utenti la connessione in 5G.