Iliad: Flash 100 a 9,99 euro al mese, ecco cosa comprende la promo

Tutti gli utenti che vogliono scegliere Iliad di certo non sbagliano gestore. Questo provider è stato in grado di risalire subito le classifiche, fin da quel primo giorno in cui ci fu un grande scetticismo a caratterizzare il suo arrivo.

Iliad ora gode di oltre 7 milioni di utenti, i quali al 96% si dicono soddisfatti sia del servizio che dei contenuti presenti nelle offerte mobili. Questo gestore, che sta aspettando l’estate per lanciare la sua rete fissa, per adesso si batte ancora con le promo mobili. Queste sono tra le migliori in assoluto soprattutto se si valuta il rapporto tra qualità, quantità e prezzo. Iliad riesce infatti a sorprendere ancora una volta grazie alla sua ultima offerta, la quale di sicuro questa volta non avrà rivali.

Iliad: gli utenti ora possono sottoscrivere una nuova promo, arriva la Flash 100

La nuovissima Flash 100 di Iliad rappresenta la promo migliore attualmente sul mercato della telefonia mobile. Tutti coloro che stavano aspettando di cambiare gestore potranno farlo serenamente scegliendo un’opzione fantastica che prevede davvero qualsiasi contenuto.

All’interno della promo in questione ci sono infatti minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile in Italia e all’estero, SMS senza limiti verso tutti i gestori e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il provider inoltre ha scelto di regalare la connessione 5G a tutti coloro che sottoscriveranno la promo, senza alcun costo futuro. Ricordiamo che il prezzo di vendita di questa promozione è fissato a 9,99 € per ogni mese di utilizzo senza rincari futuri.