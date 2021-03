The Walking Dead è una serie TV che ormai da anni accompagna gli appisolati del genere horror. Lo show, distribuito in Italia da FOX, canale disponibile all’interno della abbonamento a Sky, ha ormai raggiunto la 10° stagione. The Walking Dead racconta dei superstiti a una catastrofe di dimensioni planetarie, una vera e propria apocalisse zombie che ha decimato il genere umano.

La serie TV ha senza dubbio il merito di aver rilanciato sul piccolo schermo il filone horror, messo da parte per fare spazio a produzioni ritenute più accattivanti per l’utenza. Il successo della serie ha dimostrato quanto fosse sbagliato questo pensiero. Adesso però, dopo più di dieci anni di show, la serie TV sembra essere giunta alla sua fine naturale.

The Walking Dead: l’undicesima stagione sarà l’ultima

Benché in Italia sia appena iniziata la messa in onda della decima stagione gli occhi della stragrande maggioranza dei fan sono puntati alla prossima stagione della serie TV. Dalle informazioni che sono trapelate l’ultima stagione dovrebbe raccontare la storia di un nuovo ordine mondiale in fase di sviluppo; una sorta di unione dei sopravvissuti, chiamata “Commonwealth” che sta cercando di riportare il mondo e la società umana a prima dello scoppio dell’apocalisse zombie.

A tal proposito si è espressa anche Angela Kang, showrunner di The Walking Dead; ecco le sue parole: “C’è una grande storia da raccontare. Ci sono diversi personaggi che incontreremo all’interno di quel gruppo, ma inizieremo a farci un’idea di loro attraverso la prospettiva dei nostri personaggi. Ma ci sono così tante storie interessanti in arrivo nella stagione 11“.