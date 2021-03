Le serie spagnole sono tornate alla ribalta negli ultimi anni. Dopo il grande successo de La Casa de Papel, su Netflix hanno spopolato anche Vis a Vis e il suo spin-off, El Oasis.

Entrambi gli show si sono conclusi dopo rispettivamente quattro e una stagione, ma i fan sono desiderosi di vedere altri episodi. Ce ne saranno? Ecco tutto quello che sappiamo.

Vis a Vis e El Oasis avranno nuovi episodi?

Purtroppo gli sceneggiatori di Vis a Vis hanno confermato che non ci sarà un seguito e che l’arco narrativo è ormai concluso. Avrebbero potuto benissimo fare una quinta stagione, ma hanno deciso di cambiare l’universo.

Ecco perché la serie principale è continuata con uno spin-off, chiamato El Oasis e composto da una sola stagione. Anche in questo caso, purtroppo, i fan resteranno delusi perché non ci sarà un proseguimento di alcun tipo.

Lo show dedicato alle protagonisti anti-amiche, Macarena e Zoulema, presenta una vera propria coerenza universale che parte dal primo episodio e finisce con l’ultimo.

Vis a Vis e El Oasis sono produzioni originali targate FOX Spagna e sono arrivate in Italia su Netflix, diventando in breve tempo tra le più seguite della piattaforma.

El Oasis e Vis a Vis concludono il proprio arco narrativo

In Vis a Vis, ricordiamo, c’è anche Najwa Nimri, protagonista proprio de La Casa di Carta. Anche in questo caso si parla di rapine adrenaliniche. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento adatto per recuperarle tutto d’un fiato.

Quando le serie preferite giungono al termine, i fan rimangono sempre delusi, ma è sempre meglio arrivare a una fine coerente che vedere uno show proseguire a lungo per inerzia. E di esempi eclatanti di show andati in onda per oltre 10 stagioni, ce ne sono a bizzeffe.

Almeno il ricordo di Vis a Vis e El Oasis rimarrà positivo.