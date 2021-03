Sei una delle persone che usa Facebook Messenger per comunicare? Attraverso di esso, chiunque abbia più di 13 anni può unirsi e pubblicare foto, video, commentare o condividere informazioni e una varietà di elementi multimediali. Ma non è l’unica cosa, è anche possibile inviare messaggi utilizzando Messenger . Tramite la chat potrai non solo inviare e ricevere informazioni dai tuoi amici, ma anche sincronizzarli per avere anche i classici SMS.

Ma c’è un dettaglio che pochissimi conoscono. Sapevi che puoi eliminare i tuoi messaggi prima che vengano letti? Per annullare l’invio di un messaggio è necessario premere sul testo e poi selezionare l’opzione che vogliamo: se solo per noi o anche per il tuo destinatario. Quanto tempo ho?

Per eliminare i messaggi di WhatsApp, hai un totale di un’ora nel caso in cui desideri eliminarli per tutti. Allo stesso modo, su Instagram è possibile far sparire il messaggio senza limiti di tempo.

Tuttavia, nel caso di Facebook Messenger, è possibile eliminare un solo messaggio prima che siano trascorsi i 10 minuti. Trascorso questo tempo non potrai cancellare i messaggi che hai inviato, né a una persona specifica né a un gruppo. Per cancellare un messaggio su Facebook Messenger devi premere sul testo e cancellarlo. Ricorda che in Facebook Messenger devi scegliere “cancella messaggio”.

