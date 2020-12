Facebook Messenger va in down: la nota app di messaggistica non funziona

È ormai da stamattina che tutti gli utenti che utilizzano Facebook Messenger hanno problemi. La nota piattaforma che è diventata fondamentale per il noto social network in questo momento non sta funzionando. Sono state diverse le lamentele e le segnalazioni che sono arrivate in merito alle problematiche che stanno avendo i server.

Tutti infatti nel tentativo di utilizzare l’applicazione si ritrovano con il medesimo messaggio che recita: “Connessione Internet assente”. Ovviamente i dispositivi non hanno nessun problema ma si tratta solo di un down generale che non coinvolge Facebook. L’applicazione infatti continua a funzionare alla grande mostrando la home per intero e senza alcun problema. Ad essere in down è solamente l’app di messaggistica.

Facebook Messenger in down: da stamane gli utenti non riescono a trovare connessione

Soprattutto dal Regno Unito sono arrivate tantissime segnalazioni e dalla parte nord occidentale dell’Europa. Anche in Francia e Belgio così come in Italia ci sono state diverse problematiche con Messenger.

Anche in Polonia è stato segnalato il black out con i problemi che, come detto sono iniziati da stamattina con gli utenti che hanno raggiunto il picco di segnalazioni intorno alle 11. Al momento non ci sono comunicazioni da parte di Facebook in merito all’origine del problema del sistema, per cui non ci sono neanche indicazioni su quanto tempo possa impiegare la piattaforma ad essere ripristinata. Chiaramente monitoreremo la situazione e vi terremo aggiornati in merito allo svolgimento, sperando che la situazione ritorni nel più breve tempo possibile alla normalità.