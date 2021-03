You: conto alla rovescia per la terza stagione della serie di Netflix!

La California ha riservato più di 7 milioni di dollari di tax credit per una possibile terza stagione di You. Questo, già di per sé, la dice lunga. Si parlava di un rinnovo della serie tv originale Netflix fin da gennaio del 2019 quando la produttrice Sera Gamble lo comunicò al Cosmopolitan UK. La donna dichiarò: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.” Dunque è anche inopportuno specificare che ci sarà una nuova season entro la fine del 2021. Scopriamo di seguito maggiori dettagli per quanto concerne il cast.

YOU: chi ci sarà nel cast della nuova stagione?

Nel cast ritroveremo senza dubbio Jenna Ortega, che ha il ruolo di Ellie; Adwin Brown che interpreta il ruolo di Calvin; Robin Lord Taylor è Will; Marielle Scott è Lucy; Melanie Field interpreta Sunrise; Charlie Barnett è Gabe e Danny Vasquez veste i panni di Fincher. Non torneranno invece Ambyr Childers (Candace), James Scully (Forty) e Carmenla Zumbado (Delilah), uccisi durante la la seconda stagione.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi di You troviamo: