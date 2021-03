YOU: come un fulmine a ciel sereno arriva la grande notizia da Netflix

La stagione 3 di You è in lavorazione. D’altronde dovevamo aspettarcelo, visto che lo stato della California aveva riservato 7.213.000 dollari di tax credit per un eventuale terzo capitolo della serie di Netflix.

A gennaio 2019 la produttrice Sera Gamble aveva dichiarato la possibilità di un rinnovo a Cosmopolitan UK, il tutto però sarebbe stato dipeso dagli spettatori. E aggiunse: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.” Ebbene, vista la conclusione, oseremmo dire che il risvolto è stato più che positivo. You tornerà entro la fine del 2021.

You: il possibile cast della nuova stagione

Tra i personaggi della serie tv You rivedremo:

Jenna Ortega è Ellie

Adwin Brown è Calvin

Robin Lord Taylor è Will

Marielle Scott è Lucy

Melanie Field è Sunrise

Charlie Barnett è Gabe

Danny Vasquez è Fincher

A non tornare, saranno invece Ambyr Childers (Candace), James Scully (Forty) e Carmenla Zumbado (Delilah), uccisi nel corso della seconda stagione. Per quanto riguarda le new entry troviamo: