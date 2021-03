L’operatore WindTre ha da poco aggiornato il regolamento relativo al concorso a premi denominato Win Giga Quiz rientrante nell’ambito delle iniziative proposte dal programma di fidelizzazione WinDay. Da Giovedì 11 Marzo 2021, il 1° classificato otterrà anche un Buono Promoshopping di 1000 euro.

Come successo anche in occasione dell’ultimo aggiornamento delle condizioni previste per il mese di febbraio 2021, anche in questo caso il Buono Promoshopping di 1000 euro affianca l’altro premio in palio consistente nell’opzione WinDay 1000GB. Scopriamo i dettagli.

WindTre aggiorna il regolamento relativo al concorso a premi Win Giga Quiz

Per chi ancora non lo conoscesse, Win Giga Quiz è un concorso che viene proposto nell’ambito di WinDay. Il programma fedeltà promosso dall’operatore arancione, che offre diversi sconti e regali per ciascun giorno della settimana ai propri clienti iscritti, che possono aderire scaricando, installando, registrandosi e accedendo all’App WindTre.

Più precisamente, Win Giga Quiz è disponibile per i soli clienti possessori di SIM ricaricabile che abbiano attivato preventivamente l’opzione denominata 100 GIGA FAST (consistente in 100 Giga di traffico dati validi per 1 giorno) al costo di 99 centesimi di euro una tantum. Ogni cliente che attiva 1000 GIGA FAST usufruisce di una sola possibilità di partecipazione per singola sessione del concorso a premi. Terminata la sessione di gioco quindi, indipendentemente dall’esito, il partecipante non può più rigiocare alla medesima.

La partecipazione è possibile, per ciascuna sessione di gioco, dalle ore 00:00 alle 23:59 di ogni Giovedì del mese fino al 25 Marzo 2021, ma come sempre WINDTRE si riserva la possibilità di aggiungere ulteriori sessioni di gioco. Il gioco prevede la visualizzazione di 9 quesiti a risposta multipla e, appena fornita la risposta corretta ad una domanda, viene immediatamente visualizzata quella successiva, senza possibilità di sospendere e riprendere il gioco. Si può scegliere tra quattro diverse risposte precompilate, una sola delle quali è quella corretta. Che dire, se ancora non l’avete provato, questo è il momento giusto.