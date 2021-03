Dopo aver inserito una modalità di gioco migliorata con il lancio di OnePlus 7 Pro nel 2019, sembra che, come la precedente partnership con Mclaren, OnePlus abbia tagliato i legami con il marchio di giochi Fnatic.

Il recente lancio di OxygenOS 11 Open Beta 3 per la serie OnePlus 7 ha visto la modalità di gioco Fnatic rinominata in “modalità Pro Gaming” sui dispositivi che sono stati aggiornati. Questa modifica è stata individuata su Reddit senza alcun cambiamento nella funzionalità complessiva della modalità di gioco dedicata sui dispositivi OnePlus.

OnePlus ha terminato la sua partnership con Fnatic

La modalitá in questione apparirà quando si attiva o disattiva la modalità dal pannello Impostazioni rapide del dispositivo. Non è stato fatto alcun annuncio formale fino a quando XDA non ha ricevuto un commento da OnePlus dopo aver contattato per chiarimenti sulla rimozione della modalità OnePlus Fnatic.

La societá ha spiegato che la partnership di OnePlus con Fnatic è giunta alla sua conclusione naturale. Gli utenti dei dispositivi OnePlus che hanno apprezzato la modalità Fnatic continueranno a ricevere le stesse funzionalità e capacità ma con un nuovo nome in modalità di gioco Pro.

Fortunatamente, questo significa che non sono state apportate modifiche effettive oltre alla denominazione. Dopotutto questo era semplicemente un accordo di branding, che a differenza della partnership con Mclaren non si traduceva in dispositivi o design in edizione speciale.

Non siamo del tutto sicuri se questa modifica significhi che anche gli sfondi di gioco Fnatic che puoi sbloccare sono stati rimossi, ma potrebbe essere utile controllare se hai un dispositivo OnePlus aggiornato a OxygenOS 11 Open Beta 3.