The Walking Dead è la serie FOX che racconto della nostra società dopo l’avvento di un’apocalisse zombie. La fine del mondo per come lo conosciamo costringerà i sopravvissuti a una lotta per la sopravvivenza; a minacciare la vita dei pochi omonimi rimasti, più che gli zombie, saranno i loro stessi simili. Lo show, diretto da Frank Darabont, attinge a piene mani dall’omonima sere a fumetti di Tony Moore e Charlie Adlard e scritta da Robert Kirkman.

Dopo 10 anni la serie TV però sembra giunta alla sua fine. The Walking Dead certamente ha segnato un punto nella storia delle serie TV essendo stata in grado di ridare dignità al genere horror anche in TV. Adesso però malgrado il dispaiare degli appassionati, la serie giungerà al termine.

The Walking Dead: sempre più vicini alla fine

The Walking Dead è composta ad oggi di dieci stagioni e un’undicesima è già in programma. Ma quella sarà l’ultima stagione della serie TV come già dichiarato da più parti; sembra che ormai i fan non abbiano altra scelta se non quella di prenderne atto. A dare ulteriore conferma dell’imminente fine dello show le parole di Scott Gimble, CCO della serie e di AMC Network.

Ecco quanto dichiarato dal Gimble sul futuro di The Walking Dead: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi, realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan del mondo“.