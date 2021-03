L’esplosione delle piattaforme di streaming hanno di sicuro fatto la gioia degli amati delle serie TV. La grande varietà di offerte presente permette a chiunque di soddisfare i propri gusti in fatto programmi e di scegliere il prodotto più adatto. Tra Netflix, Prime Video, Disney+ non c’è che l’imbarazzo della scelta. Proprio riguardo Disney+ è da segnalare l’ampliamento del parco titoli con l’inserimento di STAR.

In questa nuova sezione sono presenti moltissimi dei titoli in mano alla Disney come le produzioni di FOX; inoltre il palinsesto è arricchito da numerosi film cult come la serie di Alien, Deadpool e Loogan. Ma c’è di più, i programmi disponibili saranno presto aumentati e ampliati. Se però in questo immenso mare di serie TV non siete in grado di scegliere ecco di seguito l’elenco delle migliori uscite dell’ultimo periodo.

Serie TV: il meglio delle piattaforme di streaming

Amazon Prime Video:

Xena: Principessa guerriera (stagioni 1 – 6). A partire dal 4 febbraio.

(stagioni 1 – 6). A partire dal 4 febbraio. Soulmates (stagione 1). A partire dall’8 febbraio.

(stagione 1). A partire dall’8 febbraio. The A-Team (stagioni 1 – 5). A partire dall’8 febbraio.

(stagioni 1 – 5). A partire dall’8 febbraio. The Family Man (stagione 2). A partire dal 12 febbraio.

(stagione 2). A partire dal 12 febbraio. El Internado: Las Cumbres (stagione 1). A partire dal 19 febbraio.

(stagione 1). A partire dal 19 febbraio. Tutta colpa di Freud – La serie (stagione 1). A partire dal 26 febbraio.

Netflix:

L’estate in cui imparammo a volare – stagione 1.

– stagione 1. Dietro i suoi occhi – miniserie.

– miniserie. Tribes of Europa – stagione 1.

– stagione 1. Ginny e Georgia – stagione 1.

Infinity:

Riverdale – stagione 4.

– stagione 4. Batwoman – stagione 1.

– stagione 1. Young Sheldon – stagione 3.

– stagione 3. Supergirl – stagione 5.

– stagione 5. Chicago Med – stagione 6.

– stagione 6. Chicago P.D. – stagione 8.

– stagione 8. Chicago Fire – stagione 9.

SKY: