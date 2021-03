Da ormai quasi un’ora sono sorti problemi con la linea Iliad. Il problema non è circoscritto a una zona precisa dell’Italia, ma è stato segnalato ovunque, da Nord a Sud. Su Downdetector si possono vedere le migliaia di segnalazioni partite ovviamente soprattutto dai grandi centri abitati.

In realtà non è solo la rete di telecomunicazioni che non va, ma addirittura il sito ufficiale di Iliad. Se si provare ad aprire una qualsiasi pagina collegata il browser ci metterà un po’ per poi segnalarci che effettivamente non è possibile caricarla.

Sui social Iliad non sta scrivendo niente, ma questo non implica che i tecnici non siano al lavoro per risolvere. Neanche su Twitter forse il mezzo più semplice per comunicare questo genere di disservizi. L’ultimo post risale a oltre 6 ore fa. Forse il responsabile dei social al momento non è sveglio.

Iliad down in tutta Italia

Se si prende il mano il proprio dispositivo, uno smartphone per esempio, e non si ha attivato il Wi-Fi, si può notare come il problema viene segnalato nella notifica legata al campo, per esempio un punto esclamativo al quanto esaustivo. Come detto, senza nessuna dichiarazione da parte di Iliad non si può sapere cosa stia succedendo al momento e quanto tempo ci vorrà per una sistemata.

Appena quindici minuti fa sono state oltre 2.500 le segnalazioni per Iliad nel giro di pochissimi minuti. È venerdì sera quindi in molti vanno a letto tardi e quindi ci è voluto poco per accorgersene. Non resta che aspettare e sperare a questo punto.

Aggiornamento delle 00:24: il sito è tornato online, ma la rete ancora no.

Aggiornamento delle 00:40: la situazione sta tornando alla normalità a macchia di leopardo in tutta Italia.