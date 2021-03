Le offerte SottoCosto racchiuse all’interno della nuova campagna promozionale di Carrefour, sono davvero uniche nel loro genere, in quanto propongono al consumatore la possibilità di godere di un risparmio senza precedenti, su tantissimi prodotti.

Se interessati ad approfittare degli ottimi prezzi proposti, è importante sapere che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente presso i negozi sparsi per il territorio nazionale, ma non online sfruttando l’e-commerce aziendale. Le disponibilità sono purtroppo limitate, ciò sta a significare che il quantitativo di scorte distribuito nei punti vendita non sarà sufficiente per soddisfare tutte le richieste, dovrete affrettare la scelta per non restarne definitivamente tagliati fuori.

Carrefour: quali sono le promozioni migliori

Lo smartphone da non perdere assolutamente di vista è sicuramente l’Apple iPhone 11, un modello fortemente scontato dai rivenditori nel corso del mese di marzo, il cui prezzo rientra in un range più appetibile per la maggior parte di noi. Data la presenza del fratello maggiore, o comunque della nuova generazione, al giorno d’oggi basteranno 669 euro per completarne la compravendita.

Volendo invece avvicinarsi ad un dispositivo Android, il consiglio è di puntare dritti verso lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un terminale decisamente più economico del precedente, ma tramite il quale si possono facilmente raggiungere buone prestazioni generali, spendendo non più di 219 euro per l’acquisto definitivo.

Tutte le altre informazioni in merito al volantino Carrefour, possono essere raccolte direttamente nelle pagine della campagna, che ricordiamo essere attiva fino al 7 marzo esclusivamente nei punti vendita fisici.