L’operatore Vodafone Italia ha avviato una nuova campagna SMS, con la quale alcuni ex clienti dell’operatore vengono invitati ad attivare l’offerta tariffaria Vodafone Special 50 Digital Edition.

Coloro che ricevono il messaggio promozionale da parte dell’operatore rosso, hanno dunque la possibilità di sottoscrivere l’offerta direttamente online o presso i negozi aderenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone von la Special 50 Digital Edition

Vodafone Special 50 Digital Edition, nel dettaglio, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, ad un prezzo mensile personalizzato. Il costo di attivazione e quello per la nuova SIM sono entrambi gratuiti. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea l’offerta è utilizzabile alle stesse condizioni nazionali, ma con un limite al quantitativo di traffico dati disponibile mensilmente.

Per quanto riguarda il metodo di pagamento, i rinnovi dell’offerta vengono addebitati tramite credito residuo, ma il cliente può decidere di attivare la modalità di pagamento Smart Pay, che permette di pagare il rinnovo dell’offerta con la propria carta di credito o domiciliazione SEPA SDD.

Per attivare l’offerta online tramite la pagina dedicata, l’ex cliente Vodafone deve cliccare sul link presente all’interno dell’SMS ricevuto dall’operatore ed inserire successivamente il numero di telefono sul quale è stato ricevuto il messaggio. n questo specifico caso, la data di scadenza entro la quale è possibile attivare l’offerta è fissata al 9 Marzo 2021, tuttavia non è escluso che altri ex clienti Vodafone possano ricevere lo stesso SMS con scadenze differenti, oltre che con diversi prezzi mensili. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.